Çin ile Filipinler Arasında Güney Çin Denizi İhtilafı Tırmanıyor

Çin ile Filipinler gemileri, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında ihtilafa konu olan Thitu Adası çevresindeki sularda karşı karşıya geldi.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, bir Çin Sahil Güvenliği gemisinin, Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait "BRP Datu Pagbuaya" adlı gemiye tazyikli suyla müdahale ettiği, müdahale sırasında Çin gemisinin Filipinler gemisine çarparak hafif hasara yol açtığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemisinin, uyarıları göz ardı ederek "Çin sularına" izinsiz girdiği, bunun üzerine kanunlara uygun kontrol tedbirlerinin uygulandığı ve geminin bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

Thitu Adası, Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'nın parçasını oluşturuyor.

Filipinler'in "Pag-asa", Çinlilerin "Congyı" olarak adlandırdığı Ada, Malezya ile Filipinler arasındaki Palawan eyaletinin 480 kilometre batısında yer alıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.