Çin ile Endonezya Ortak Geleceğe Sahip Çin-Endonezya Topluluğu Kurma Konusunda Anlaştı

BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Endonezya'nın Bali Adası'nda Çarşamba akşamı Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmelerde bulunurken iki lider ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu oluşturma yolunda gayret gösterme konusunda önemli bir konsensüse ulaştı.

BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Endonezya'nın Bali Adası'nda Çarşamba akşamı Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmelerde bulunurken iki lider ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu oluşturma yolunda gayret gösterme konusunda önemli bir konsensüse ulaştı.

Xi ile Widodo, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın gelecek yıl kutlanacak 10. yıl dönümünü yüksek düzeyde işbirliğinin yeni bir paradigmasına biçim vermek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmelerin öncesinde Xi ile Widodo, video konferans yoluyla Cakarda-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun deneme seferini ve ikili ilişkilerin başarılarına ilişkin bir videoyu izledi.

Xi, G20 zirvesine başarılı biçimde ev sahipliği yapmasından dolayı Endonezya'yı kutladı ve Çin-Endonezya işbirliğinin sadece iki ülke halklarının yararına olmakla kalmayıp bölgesel ve küresel düzeylerde olumlu etkiler yaratan somut başarılar getirdiğine dikkat çekti.

Widodo ise, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesinden dolayı Xi'yi bir kez daha yüz yüze kutlamak istediğini söyledi ve iki tarafın stratejik ve uygulamalı işbirliğini derinleştirip birlikte ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı, ülkesinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile Çin arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesini aktif olarak teşvik etme arzusunda olduğunu kaydetti.

İki lider, ülkeleri arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı (2022-2026) güçlendirmeye yönelik bir eylem planı, Kuşak ve Yol işbirliğine ilişkin bir işbirliği planı ve ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğine ilişkin belgeler de dahil olmak üzere bir dizi işbirliği belgesinin imzalanmasına tanıklık etti.

Çin Halk Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti Arasında bir Ortak Bildiri yayınlandı.