Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin ile Endonezya Arasındaki Üst Düzey Diyalog İşbirliği Toplantısı Beijing'de Yapıldı

Çin ile Endonezya Arasındaki Üst Düzey Diyalog İşbirliği Toplantısı Beijing'de Yapıldı

Güncel Haberler

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ile birlikte,...

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ile birlikte, Çin'in başkenti Beijing'deki Çin-Endonezya Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor, 4 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title