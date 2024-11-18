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Çin ile Brezilya Arasındaki Ticaret Yüzde 9,9 Arttı

Çin ile Brezilya Arasındaki Ticaret Yüzde 9,9 Arttı
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Çin'in Brezilya ile olan ticareti, 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükselerek 1,14 trilyon yuana ulaştı. İki ülke arasındaki ekonomik bağlar derinleşiyor.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Brezilya ile ticareti 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı. Bu artış, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların derinleştiği anlamına geliyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre söz konusu büyüme oranı, Çin'in dış ticaretindeki genel büyüme oranından 4,7 yüzde puan daha yüksek.

Çin'in Brezilya ile ticareti ocak-ekim ayları arasında 432,08 milyar yuanlık kısmı ihracat, 708,15 milyar yuanlık kısmı ise ithalat olmak üzere 1,14 trilyon yuana (158,33 milyar ABD doları) ulaşarak istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Bu yıl, Çin ve Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü. Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca ekonomik ve ticari işbirliğinde olumlu kazanımlar elde eden iki ülke, ikili ekonomik ve ticari bağlarda da önemli ilerlemeler kaydetti.

Çin son 15 yıldır üst üste Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı ve ihracat adresi olurken, Brezilya da uzun süredir Çin'in Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda.

Derinleşen ekonomik ve ticari işbirliğiyle birlikte Brezilya'dan daha fazla sayıda kaliteli ürün Çin pazarına giriyor. Yılın ilk 10 ayında, Çin'in Brezilya'nın soya fasulyesi ve demir cevheri ihracatındaki payı yüzde 70'in, kağıt hamuru ve ham petroldeki payı ise yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Çin'den ise Brezilya'ya daha fazla sayıda kaliteli sanayi ürünleri giriyor. Çin yılın ilk 10 ayında Brezilya'ya 216,86 milyar yuan değerinde ara malı ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 11,8 artış gösteren bu rakam, Çin'in Brezilya'ya yaptığı toplam ihracat değerinin yarısını oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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