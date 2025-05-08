Çin ile BAE Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Yatırım Kurulu Başkanı ile bir araya gelerek, Çin ekonomisinin gelişimi ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Yatırım Kurulu Yönetim Konseyi Başkanı Macid El Rumeysi ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, çarşamba günkü toplantıda Çin ekonomisinin yıla iyi bir başlangıç yaptığını, yüksek kaliteli kalkınmada güçlü bir ilerleme kaydedildiğini ve toplumsal güven ve beklentilerdeki iyileşmenin sürdüğünü söyledi.

Çin'in reformunu kapsamlı şekilde derinleştirmeye devam ettiğini ve finans gibi çeşitli alanlarda üst düzey dışa açılmayı teşvik etmek üzere çaba sarf ettiğini kaydeden He, Abu Dabi Yatırım Kurulu'nun da aralarında bulunduğu yabancı finans kuruluşlarını ve uzun vadeli yatırımcıları Çin'de iş yapmaya ve kalkınma fırsatlarını paylaşmaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Rumeysi ise Çin'in ekonomik beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve Çin ile farklı alanlarda işbirliği ve etkileşimde bulunmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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