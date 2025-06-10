Çin ile Avrupa Arasındaki Yük Treni Seferleri 110 Bin Olmuştu

Çin ile Avrupa Arasındaki Yük Treni Seferleri 110 Bin Olmuştu
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Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 110 bininci yük treni seferi gerçekleştirildi. Trenin, Şandong eyaletinden Avrupa'ya geçiş yaptığı bildirildi.

Çin ile Avrupa arasında, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında son oluşturulan demir yolu hatlarında 110 bininci yük treni seferinin yapıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, aralarında ev aletleri, LCD monitörler, buzdolaplarının olduğu 20 milyon yuan (2,78 milyon dolar) değerinde malzeme taşıyan yük treni, Çin'in Şandong eyaletinin Cinan şehrinden yola çıktı.

Erenhot Gümrük Kapısı'ndan Moğolistan'a geçerek Avrupa'ya hareket eden trenin yolculuğu, bu doğrultuda yapılan 110 bininci sefer olarak kayda geçti.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında inşa edilen demir yolu bağlantılarıyla son 10 yılda Asya ile Avrupa arasında ciddi bir demir yolu taşımacılığı potansiyeli oluştu.

Bu kapsamda bugüne dek 128 Çin şehrinden Avrupa'ya yük seferleri düzenlenirken bu seferlerde taşınan mallar, 26 Avrupa ülkesindeki 229 ve 11 Asya ülkesindeki 100'ü aşkın şehre ulaştırıldı.

Bu rotada "Kuzey Koridoru" olarak adlandırılan, Çin, Moğolistan, Kazakistan ve Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşan güzergahın yanı sıra "Orta Koridor" olarak adlandırılan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi bağlantısıyla Kafkaslar'a geçen, Türkiye'yi kat ederek Balkanlar'a ve Orta Avrupa'ya uzanan hat da önemli bir potansiyel barındırıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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