Çin ile Arap Ülkeleri Arasındaki Teknoloji İşbirliği Derinleşiyor

YİNCHUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki bir barda futbolseverler, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan heyecanlı bir maçı seyrediyor.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşmaların yapıldığı ana stadyum olan Lusail Stadyumu'nun dış görünüşü, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)

YİNCHUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki bir barda futbolseverler, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan heyecanlı bir maçı seyrediyor.

Birçoğu kendi bölgelerinin, bu turnuvanın başarısına katkı verdiğini bilmiyor olabilir, ancak Katar Dünya Kupası stadyumlarında kullanılan çimlerin bakımı, Ningxia Üniversitesi tarafından geliştirilen sulama teknolojisi sayesinde yapılıyor.

Sıradan damlama ya da yağmurlama yoluyla sulamanın tersine bu teknolojide yeraltı hortumları kullanılarak su damlacıkları eşit şekilde veriliyor ve çimlerin köklerine gerektiği kadar su ulaştırılıyor.

Sistem ayrıca elektrik üretip suyun hareket ettirilmesi için rüzgar ve güneş enerjisinden, tüm sulama sürecinin akıllı kontrolü için de nesnelerin internetinden yararlanıyor.

Ningxia Üniversitesi'nden araştırmacı Sun Zhaojun, "Bu sulama yöntemi, daha fazla su tasarrufu sağlıyor ve daha dayanıklı; sistemi daha akıllı ve etkin yapmak için yeraltı sızdırması kullanıyoruz" diye konuştu.

Üniversitenin verdiği bilgilere göre son yıllarda Ningxia Üniversitesi tarafından geliştirilen akıllı, su tasarruflu sulama sistem ve teknolojileri, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli Arap ülkelerinde dönüştürülüp uygulandı.

Sun, bu teknolojinin küreselleşmesinin temel nedenlerinden birinin, 2015 yılında Ningxia'da kurulan Çin-Arap Devletleri Teknoloji Transferi Merkezi olduğunu dile getirdi.

Sun, "Merkez, teknolojilerin transfer ve uygulanmasına elverişi olan Çin-Arap işbirliği kapsamında çeşitli alt merkezler ve işbirliği platformları oluşturdu" ifadelerini kullandı.

2016 yılından bu yana merkez tarafından Çin ile Arap ülkeleri arasında teknoloji transferi ve bilimsel ve teknolojik işbirliğine odaklanan bir proje gerçekleştirildi.

Merkezin direktörü Huang Ying, "Sınır ötesi elektronik ödeme, su tasarruflu akıllı sulama teknolojisi ve uzaktan uydu algılaması gibi alanlarda bir dizi işbirliği programı yürütüldü" diye konuştu.

Huang, birçok uluslararası ortak laboratuvar ve uygulanabilir teknoloji tanıtım üssünün de Umman ve Mısır gibi çeşitli ülkelerde kurulduğunu sözlerine ekledi.

Çin ve Arap dünyası uzun yıllardır çeşitli alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliği yoluyla verimli ortak kalkınma yolunda ilerliyor.

2021'de Çin ile Arap devletleri arasındaki ticaret 10 yıl öncesinde göre yüzde 150 artışla 330,3 milyar ABD dolarına çıktı. Verilere göre 2022'nin ilk üç çeyreğinde Çin-Arap ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,28 artışla 319,3 milyar dolara ulaştı.