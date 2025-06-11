Çin ile Afrika Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

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Çin'in Afrika ülkeleriyle olan ticaret hacmi, 2024 yılı itibarıyla 2,1 trilyon yuana ulaşarak son 25 yılda güçlü bir büyüme gösterdi. 2024 Çin-Afrika ticaret endeksi de rekor seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği, son 25 yılda ticaret hacmindeki hızlı artışla güçlü bir canlılık sergiledi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çin'in Afrika ülkeleriyle toplam ithalat ve ihracatı 2000 yılında 100 milyar yuanın (yaklaşık 13,9 milyar ABD doları) altındayken yıllık ortalama ise yüzde 14,2 artışla 2024 yılında 2,1 trilyon yuana yükseldi.

Veriler, 12-15 Haziran tarihleri arasında Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenecek olan 4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı öncesinde yayımlandı.

Çarşamba günü 2024 Çin-Afrika ticaret endeksini de yayımlayan idare, 1.056,53 puanla rekor seviyeye ulaşan endekste kıstas olarak 2000 yılının alındığını ve endeksin 100 puanla başladığını açıkladı.

Çin, 2024 yılı sonu itibarıyla 16 yıl art arda Afrika'nın en büyük ticaret ortağı oldu ve ikili ticaretteki artış 2025 yılında da hız kazanmayı sürdürdü.

İdarenin daha önce açıkladığı verilerine göre Çin'in Afrika ülkeleriyle ticareti bu yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 12,4 artışla 963,21 milyar yuana ulaşarak rekor kırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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