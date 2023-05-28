Çin ile Afganistan arasındaki doğrudan uçuşlar Kovid-19 sonrası yeniden başladı

Çin ile Afganistan arasındaki doğrudan uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulduktan 3 yıl sonra yeniden başladı. Afgan ulusal hava yolu şirketi Ariana, başkent Kabil'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'ye doğrudan uçuşlarını yeniden başlattı. Uçuşların başlaması dolayısıyla Kabil'de düzenlenen törende konuşan Afgan geçici hükümetinin Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakan Yardımcısı Gulam Cilani Vafa, hava yolu bağlantısının, 'Afganistan ile Çin arasındaki ekonomik, siyasi ve ticari bağları geliştireceğini' belirtti. Kategorisi: Dünya

Çin ile Afganistan arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan doğrudan uçuşlar 3 yıl sonra yeniden başladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Afgan ulusal hava yolu şirketi Ariana, başkent Kabil'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'ye doğrudan uçuşlarını yeniden başlattı.

Uçuşların başlaması dolayısıyla Kabil'de düzenlenen törende konuşan Afgan geçici hükümetinin Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakan Yardımcısı Gulam Cilani Vafa, hava yolu bağlantısının, "Afganistan ile Çin arasındaki ekonomik, siyasi ve ticari bağları geliştireceğini" belirtti.

Pekin yönetimi Taliban'ın kurduğu geçici hükümeti tanımamasına karşın, Çinli diplomatlar da törende yer aldı.

İlk kez 2003'te başlatılan doğrudan uçuşlar, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulmuştu.

Kabil-Urumçi seferleri, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Çin ile Afganistan arasında kurulan ilk sivil hava yolu bağlantısı oldu.

Çin'in Taliban'a karşı tutumu

Çin, Taliban yönetimiyle farklılıklarına karşın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne dar bir koridorla komşu olan ülkede istikrarın sürdürülmesini destekliyor.

Afganistan'ın tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bölgesel ekonomik entegrasyonun ve bağlantıların da artırılmasını istiyor.

Çin, ayrıca Afganistan'ın zengin maden kaynaklarının işletilmesine de ilgi gösteriyor.

Pekin yönetimi, 12 Nisan'da yayımladığı "Çin'in Afganistan sorunundaki pozisyonu" başlıklı 11 maddelik belgede, Afganistan'a yeniden jeopolitik çatışma ve bölgesel istikrarsızlık kaynağı olmaması için ülkede siyasi uzlaşmanın ve kalkınma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Afganistan'da "ılımlı ve sağduyulu bir yönetimi" desteklediğinin altı çizilen belgede, Taliban'ın kurduğu geçici hükümete, kadınlar, çocuklar ve etnik gruplar dahil tüm Afgan halkının temel haklarına saygı gösterme çağrısı yapılmıştı.