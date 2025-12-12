Haberler

Çin: AB'nin Çinli Firmalarla Ayrı Ayrı Görüşmeler Yürütmesi, Karşılıklı Güveni Tehlikeye Atıyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'nin Çinli şirketlerle ayrı ayrı görüşmeler yapmasının karşılıklı güveni zedeleyebileceğini ifade ederek, ticaret düzeltme önlemleri konusundaki diyaloğun sürdüğünü belirtti.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ile Avrupa Birliği arasında ticareti düzeltme önlemleri konusundaki diyaloğun devam ettiği bir dönemde AB'nin Çinli şirketlerle ayrı ayrı görüşmeler yürütmesinin, karşılıklı güveni zedeleyebileceği ve ilerlemeyi genel anlamda yavaşlatabileceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında iki tarafın bu hafta başında ticareti düzeltme önlemleri konusunda görüşmeler yaptığını ve istişarelerin önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirtti.

He, AB'nin, fiyat taahhütleri konusunda istişareleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması yoluna geri dönmesini takdir ettiklerini söyledi.

Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası'nın Çinli şirketler tarafından yetkilendirildiğini hatırlatan He, odanın sektörün ortak tutumunu yansıtan bir çözüm önerisi sunduğunu vurguladı.

He, bu çerçevede birçok görüşme turları gerçekleştiren iki tarafın ilerleme kaydettiğini ifade etti.

AB'den her iki tarafın liderleri tarafından ulaşılan önemli uzlaşmaya göre hareket etmesini, ayrımcılık yapmama ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasını ve önceki çabaları temel alarak, anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla bir an önce uygun şekilde çözmesini beklediklerini belirten He, bunun hem Çin hem de AB'deki endüstrilerin gelişimi için açık ve istikrarlı pazar ortamı yaratacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
