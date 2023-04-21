Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda 'Yeşil Savaş' Yürütüyor

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Wuwei'nin Liangzhou bölgesindeki bir fotovoltaik (PV) enerji projesi görülüyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua)
BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, iklim değişikliğine karşı ülkenin dört bir yanındaki çatılarda "yeşil savaş" yürütüyor.
Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Yangzhou'nun Dinghuo kasabasında yeni inşa ettiği çatı katındaki fotovoltaik (PV) elektrik santralini kontrol eden Zhu Qijie, 4 Haziran 2013. (Fotoğraf: Si Xinli/Xinhua)
Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Deqing ilçesinin Qixing köyündeki yerel köylüler için çatı fotovoltaik (PV) güç kurulumlarını kontrol eden görevliler, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Shanghe ilçesinin Liuji köyündeki çatı üstü fotovoltaik (PV) enerji tesisleri görülüyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)