Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda 'Yeşil Savaş' Yürütüyor

Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda "Yeşil Savaş" Yürütüyor

Güncel Haberler

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, iklim değişikliğine karşı ülkenin dört bir yanındaki çatılarda "yeşil savaş" yürütüyor.

Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda Yeşil Savaş YürütüyorHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Wuwei'nin Liangzhou bölgesindeki bir fotovoltaik (PV) enerji projesi görülüyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, iklim değişikliğine karşı ülkenin dört bir yanındaki çatılarda "yeşil savaş" yürütüyor.

Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda Yeşil Savaş YürütüyorÇin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Yangzhou'nun Dinghuo kasabasında yeni inşa ettiği çatı katındaki fotovoltaik (PV) elektrik santralini kontrol eden Zhu Qijie, 4 Haziran 2013. (Fotoğraf: Si Xinli/Xinhua)

Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda Yeşil Savaş YürütüyorÇin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Deqing ilçesinin Qixing köyündeki yerel köylüler için çatı fotovoltaik (PV) güç kurulumlarını kontrol eden görevliler, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin, İklim Değişikliğine Karşı Çatılarda Yeşil Savaş YürütüyorHavadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Shanghe ilçesinin Liuji köyündeki çatı üstü fotovoltaik (PV) enerji tesisleri görülüyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title