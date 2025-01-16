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Çin, İkinci Yerli Büyük Kruvaziyer Gemisinin İnşasını Tamamladı

Çin, İkinci Yerli Büyük Kruvaziyer Gemisinin İnşasını Tamamladı
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Çin, Shanghai'da yerli üretim olan ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City'nin ana yapısının inşasını tamamladı. Geminin yapım süreci, ilk gemiden hızlı ilerledi ve 142.000 tonluk bir tonaj ve 5.232 yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor.

SHANGHAİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin, çarşamba günü Shanghai'da ikinci yerli büyük kruvaziyer gemisinin ana yapısının inşasını tamamladı.

Geminin üreticisi Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşaat Şirketi, Adora Flora City adlı geminin yapısının inşasının 9 aydan kısa sürdüğünü belirtti. İlk yerli büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City'den iki ay daha hızlı ilerleyen inşa süreci, Avrupa'nın önde gelen büyük kruvaziyer gemisi inşacılarının üretim süreçleriyle aynı seviyede.

Bir sonraki aşamada geminin iç dekorasyon, ekipman kurulumu ve sisteminin çalıştırılmasına odaklanılacak.

Yeni gemi yaklaşık 142.000 ton toplam tonaja, 341 metre toplam uzunluğa, 37,2 metre genişliğe ve 2.144 kabine sahip. Ülkenin ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City ile karşılaştırıldığında, tonajda 6.400 ton ve uzunlukta 17,4 metrelik bir artış ve 19 ilave kabin olduğu görülüyor.

Çeşitli eğlence tesisleriyle donatılmış 16 katlı bir üst yapıya sahip olan gemi tam dolu haliyle 5.232 kruvaziyer yolcusu ağırlayabiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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