Çin, İkinci Çeyrekte Cari Fazla Verdi

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, Çin'in yılın ikinci çeyreğinde 531,6 milyar yuan cari fazla verdiği kaydedildi. Çin'in cari işlemler hesabı ABD doları bazında 2022'nin ikinci çeyreğinde 80,2 milyar ABD doları fazla verdi. Doğrudan yabancı yatırımlardaki sermaye ve mali hesaplar 97,5 milyar yuanlık fazla kaydederken, rezerv varlıklarsa 123,9 milyar yuan azaldı. Çin'in cari hesabı 2022'nin ilk yarısındaysa 1,096 trilyon yuan fazla verdi. Doğrudan yabancı yatırımlardaki sermaye ve mali hesaplarda 477,6 milyar yuanlık fazla kaydedildi ve rezerv varlıklar da 125,9 milyar yuan arttı.