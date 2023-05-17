Çin, İkili Anlaşma Bahanesiyle Güney Çin Denizi Meselesine Müdahaleyi Kınadı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Güney Çin Denizi meselesine müdahale etmek ve Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını baltalamak için sözde ikili anlaşmaları bahane olarak kullanan tüm ülkelere Çin'in şiddetle karşı...

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Güney Çin Denizi meselesine müdahale etmek ve Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını baltalamak için sözde ikili anlaşmaları bahane olarak kullanan tüm ülkelere Çin'in şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Tan Kefei Salı günü yaptığı açıklamada ABD ve Filipinler arasında anlaşmaya varılan İkili Savunma Yönergeleri hakkında yorumda bulunarak Güney Çin Denizi'nin belirli ülkeler tarafından oluşturulmaya çalışılan blok çatışması için bir arena değil, bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması gerektiğini söyledi.

Tan, Çin'in silahlı kuvvetlerinin konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğini ve Çin'in ulusal toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarlarını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli önlemleri alacağını belirtti.