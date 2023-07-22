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Çin, İki Mikro Uydu Taşıyan Ceres-1 Y6 Ticari Roketini Uzaya Gönderdi

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JİUQUAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- CERES-1 Y6 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 22 Temmuz 2023. Cumartesi günü Beijing saatiyle 13.07'de ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uydu götürdü.

JİUQUAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- CERES-1 Y6 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 22 Temmuz 2023.

Cumartesi günü Beijing saatiyle 13.07'de ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uydu götürdü. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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