Çin İhracatında Teknolojik Güncellemeler: Kısıtlı ve Yasaklı Katalog Revize Edildi

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ülkenin ihracatı yasaklı ve kısıtlı teknolojiler kataloğunun güncellendiğini duyurdu. Güncelleme kapsamında batarya katot malzemeleri hazırlama teknolojisi, kısıtlı teknolojiler listesine eklenirken, bazı geleneksel mimari teknolojilerine yönelik ihracat kontrolleri ise kaldırıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı ile Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından salı günü ortaklaşa yayımlanan revize edilmiş katalogda, yeni bir teknoloji listeye dahil edilirken, üç teknoloji listeden çıkarıldı ve bir teknolojiye ilişkin mevcut düzenlemede ise değişiklik yapıldı.

Lityum demir fosfat gibi malzemeleri kapsayan batarya katot malzemeleri hazırlama teknolojisinin, listeye yeni eklendiğini kaydeden sözcü, bu teknolojilerin hassas alanlarda artan kullanımına dikkat çekerek, ihracatlarının lisansa tabi tutulmalarının, kalkınma ile güvenlik arasında daha iyi bir denge kurmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Güncelleme ile spodümen bazlı lityum karbonat üretimi gibi tekniklere kontrol getirilirken, galyum metalinin çıkarılmasına ilişkin gerekliliklerde de düzenlemeye gidildi. Demir dışı metalürji teknolojisine ilişkin mevcut kısıtlamalar da değiştirildi.

Çin'in mimari başarılarının uluslararası alanda paylaşılmasını teşvik amacıyla geleneksel Çin mimari teknikleriyle ilgili bir yasak maddesi ve bina çevre kontrol teknolojileriyle ilgili iki kısıtlı madde kaldırıldı.

Sözcü, söz konusu düzenlemelerin ulusal ekonomik güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak ve uluslararası ekonomik ve teknolojik işbirliğini teşvik etmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Sözcü, kataloğun revizyonu sırasında ilgili devlet daireleri, sektör birlikleri, sektör ve akademi çevreleri ve genel kamuoyundan geniş çapta görüş alındığını kaydetti.

İlk olarak 2001 yılında yayımlanan katalog, 2008, 2020 ve 2023 yıllarında revize edilmişti. Yasaklanmış olarak listelenen teknolojiler ihraç edilemiyor. Kısıtlanmış teknolojiler için ise ihracat lisansı gerekiyor.

Sözcü, yüksek standartlarda dışa açılma ve iç iş ortamını iyileştirme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, tüm ülkelerle teknolojik etkileşimi derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.