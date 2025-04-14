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Çin İhracatı İlk Çeyrekte Yüzde 1,3 Artış Gösterdi

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Çin Gümrük Genel İdaresi, karmaşık uluslararası konjonktüre rağmen, yılın ilk çeyreğinde yuan cinsinden mal ithalat ve ihracatının yüzde 1,3 arttığını açıkladı. Yetkili Lyu Daliang, ülkenin dış ticaret pazarlarını çeşitlendirme ve sanayi işbirliğini derinleştirme konusundaki ilerlemelerini vurguladı.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Lyu Daliang, karmaşık ve zorlu uluslararası konjonktürün, Çin'in ihracatı için "Gök yıkılmayacak" söyledi.

Gümrük Genel İdaresi'nin aynı gün açıkladığı verilere göre Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi.

Lyu'nun pazartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre Çin son yıllarda dış ticaret pazarlarını çeşitlendirme ve tüm dünyadaki ortaklarıyla sanayi ve tedarik zinciri işbirliğini derinleştirme konusunda istikrarlı ilerleme kaydetti.

Lyu, "Bu çabalar sadece ortaklarımızın gelişimini desteklemekle kalmadı, aynı zamanda kendi dayanıklılığımızı da artırdı" dedi.

Çin'in devasa iç pazarının ekonomi için güçlü bir destek unsuru olmaya devam ettiğini vurgulayan Lyu, ülkenin iç piyasalardaki netliği küresel dalgalanmalara karşı tampon olarak kullanacağını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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