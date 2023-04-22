Çin İhracat-İthalat Bankası Dış Ticareti Desteklemek İçin 74 Milyar Dolar Kredi Sağladı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin dış ticaretini desteklemek için 510 milyar yuanın (74,18 milyar ABD doları) üzerinde kredi verdiğini açıkladı.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin dış ticaretini desteklemek için 510 milyar yuanın (74,18 milyar ABD doları) üzerinde kredi verdiğini açıkladı.

Banka, sağlanan kredilerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8'lik bir artışı temsil ettiğini bildirdi.

Mart sonu itibarıyla bankanın dış ticaret firmalarına verdiği krediler yüzde 18,6 artışla yıllık 3 trilyon yuana ulaştı.

Banka, bu yıl dış ticareti istikrarlı tutmak amacıyla Afrika'ya yönelik ihracatın finansmanı kolaylaştırdığını, küçük ve mikro ticaret firmalarının işlerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyelerinden ithalatı desteklediğini kaydetti.

Devlet tarafından finanse edilen ve devlete ait bir politika bankası olan Çin İhracat-İthalat Bankası, Çin'in dış ticaretini, yatırımlarını ve uluslararası ekonomik işbirliğini destekliyor.