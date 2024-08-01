Çin, İHA ihracat kontrol tedbirlerini yeniden düzenledi

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, insansız hava araçlarına (İHA) yönelik ihracat kontrol tedbirlerini yeniden düzenlediklerini belirtti.

Bakanlık tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre düzenleme, kızılötesi termal görüntüleme cihazları ve hedef gösteren lazerler gibi İHA'ların bazı önemli bileşenlerine yönelik yönetim standartlarının revize edilmesini kapsıyor.

Söz konusu düzenlemeye göre yüksek hassasiyetli eylemsizlik ölçüm ekipmanları da kontrol kapsamına alınırken, bazı tüketici sınıfı İHA'lara yönelik geçici kontroller kaldırılacak.

Düzenleme ayrıca, ihracat kontrollerine tabi olmayan ancak kitle imha silahlarının yayılmasında, terörist faaliyetlerde veya askeri amaçlarla kullanılan tüm İHA'ların ihracatına yasak getiriyor.

Söz konusu düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Bakanlık düzenlemenin, Çin'in bir yıldır yürürlükte olan İHA ihracat kontrol önlemlerine yönelik bir güncelleme olduğunu belirtti.