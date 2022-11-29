Çin, İdeolojik Olarak Önyargılı Diplomatik Stratejisinden Dolayı Kanada'ya Sert Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü Kanada'nın "Çin'in yol açtığı riskleri hafifletmek" üzere tasarlanmış Asya-Pasifik bölgesi diplomatik stratejisine ideolojik önyargının hakim olduğunu söyleyerek ciddi endişe ve sert muhalefetini ifade etti.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü Kanada'nın "Çin'in yol açtığı riskleri hafifletmek" üzere tasarlanmış Asya-Pasifik bölgesi diplomatik stratejisine ideolojik önyargının hakim olduğunu söyleyerek ciddi endişe ve sert muhalefetini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian söz konusu açıklamayı günlük olağan basın toplantısında strateji hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine yaptı. Zhao, stratejide yer alan Çin hakkındaki içeriğin, sözde "Çin tehdidini" aşırı şekilde öne çıkardığını ve Çin'e yönelik temelsiz suçlamalarda bulunduğunu belirtti.

Zhao, "Çin tarafı bu durumdan ciddi şekilde endişe duymakta ve bu duruma sert şekilde karşı çıkmaktadır ve Kanada tarafına yönelik ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuştur" diye konuştu.

Çin'in her zaman barışçıl kalkınmaya bağlı kaldığını ve açıklık ve kapsayıcılığı savunduğunu dile getiren Zhao, Çin'in daima dünya barışını savunduğunu, küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu ve uluslararası düzeni desteklediğini vurguladı.

Çin'in kalkınmasının, dünya açısından fırsatlar yarattığına ve dünya barışına yönelik gücü artırdığına işaret eden Zhao, Çin'in elde ettiği kalkınma düzeyi ne olursa olsun asla hegemonya ya da genişleme peşinde koşmayacağını belirtti.

Zhao, "Dünya barışını gözeten ve ortak kalkınmayı teşvik eden kim? Soğuk Savaş zihniyetini canlandırmaya çalışan ve blok cepheleşmesini ön plana çıkaran kim? Uluslararası toplum hepsini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkesinin, devletler arası alışverişlere hakim "altın kural" olduğunu söyleyen Zhao, Taiwan, Xinjiang ve Hong Kong'a ilişkin konuların tamamen Çin'in içişlerine ait olduğunu ve bu konularda harici güçlerin birilerini suçlamasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Zhao, Çin tarafının ulusun egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma azminde hiçbir tereddüt olmayacağını sözlerine ekledi.

Zhao, "Kanada tarafı birçok vesileyle Çin'le olan ilişkilerine önem verdiğini ve geleceğe dönük olarak ilişkileri geliştirip büyütmeyi istediğini dile getirmiştir. Kanada tarafının bu ifadelerine uygun davranması, samimiyet ve iyi niyet sergilemesi, farklılıklarını devam ettirirken ortak zemin arayışında bulunması, Çin'e yönelik makul ve pratik politikalar benimsemesi ve taahhütlerini somut çabalarla yerine getirmesi gerekmektedir" diye konuştu.