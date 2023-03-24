Çin, İçten Yanmalı Motorlu Otomobil İhracatında Almanya'nın En Önemli Pazarı Olmayı Sürdürüyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan FAW-Volkswagen Otomobil Limited Şirketi'nin atölyesinde bir otomobili monte eden işçiler, 9 Temmuz 2019. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

Çin pazarı, 2022 yılında içten yanmalı motorlu Alman otomobil satışlarındaki payı dikkate alındığında, son derece önemli.

BERLİN, 24 Mart (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Çin'in 2022 yılında, yüzde 14'lük payla ihraç hacmi olarak Alman içten yanmalı motorlu otomobiller için en önemli pazar olmaya devam ettiğini açıkladı.

Almanya'nın 2022 yılında toplam içten yanmalı motorlu taşıt ihracatı, 55,5 milyar euro (60,4 milyar ABD doları) değerinde 1,48 milyon adet ile bir önceki yıl seviyesinde gerçekleşti.

Destatis'ten Perşembe günü yapılan açıklamada, "Geleneksel içten yanmalı motora sahip otomobiller, 2022'de Almanya'nın otomobil ihracat ve ithalatının çoğunluğunu oluştursa da, elektrikli araçlarla yapılan dış ticaretin önemi artıyor" dendi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) Audi açık hava standında sergilenen R5 e-tron GT model Audi otomobil, 8 Eylül 2021. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua)

Destatis'e göre Almanya geçen yıl yıllık yüzde 65,2 artışla 24,2 milyar euro değerinde yaklaşık 500.000 elektrikli otomobil ihraç etti. Alman elektrikli otomobillerinin en önemli alıcısı İngiltere olurken, onu ABD izledi.

Destatis, "Alman otomotiv sektörü, bu ülkede hala klasik içten yanmalı motorlu otomobiller üretmesine karşın, elektrikli otomobil üretimi önemli ölçüde artıyor" dedi.

Elektrikli otomobil üretimi 2022'nin ilk üç çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,2 arttı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki (IAA Mobility) Audi açık hava standında sergilenen e-tron 55 quattro model Audi otomobil, 8 Eylül 2021. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua)

Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), Avrupa'nın en büyük ekonomisinde bu yıl bataryalı elektrikli araçlar (BEV) ve plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV) da dahil olmak üzere, toplam elektrikli otomobil satışlarının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azalmasını bekliyor. Ayrıca elektrikli araçların, toplam kayıtlı otomobiller arasındaki payının 3 yüzde puan azalarak yüzde 28'e düşmesi öngörülüyor.

VDA Başkanı Hildegard Mueller yaptığı açıklamada, "Tamamen batarya enerjili otomobillere yönelik sübvansiyonlarda yapılacak kısıtlamaların ve plug-in hibrit elektrikli araçlar için sübvansiyonların iptal edilmesinin, elektrikli ulaşımın yaygınlaşması üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.