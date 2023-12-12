Üye Girişi
Haberler

Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Çin Devlet Konseyi, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak üzere bir dizi tedbir yayımladı. Tedbirler, denetim, standartların birbirine yaklaştırılması ve sorunsuz iç ve dış ticaret kaynak akışının kolaylaştırılması dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ticaret kuralları ve sistemlerinin uyumunu artıracak.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı'nda ihraç edilmek üzere yüklenmeyi bekleyen araçlar görülüyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak üzere bir dizi tedbir yayımladı.

Devlet Konseyi'ne göre söz konusu hızlanma, yeni bir kalkınma modelinin inşası ve yüksek kaliteli kalkınmanın teşviki için elzem olup aynı zamanda ekonomik kalkınmanın teşviki, iç talebin genişlemesi ve işletmelerin istikrara kavuşturulmasında da önemli bir rol oynuyor.

Tedbirler; denetim, standartların birbirine yaklaştırılması ve sorunsuz iç ve dış ticaret kaynak akışının kolaylaştırılması dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ticaret kuralları ve sistemlerinin uyumunu artıracak.

Devlet Konseyi, tedbirlerin ayrıca iç ve dış pazar kanallarının koordinasyonunu teşvik edeceğini, iç ve dış ticaretin entegre gelişimi için ortamı iyileştireceğini ve kilit alanlarda entegre kalkınmayı hızlandıracağını kaydetti.

Konsey, iç ve dış ticaretin entegre gelişimi için Çin'in mali ve finansal desteği de güçlendireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Aralık Çin İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title