Çin Devlet Konseyi, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak üzere bir dizi tedbir yayımladı. Tedbirler, denetim, standartların birbirine yaklaştırılması ve sorunsuz iç ve dış ticaret kaynak akışının kolaylaştırılması dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ticaret kuralları ve sistemlerinin uyumunu artıracak.

Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı'nda ihraç edilmek üzere yüklenmeyi bekleyen araçlar görülüyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak üzere bir dizi tedbir yayımladı.

Devlet Konseyi'ne göre söz konusu hızlanma, yeni bir kalkınma modelinin inşası ve yüksek kaliteli kalkınmanın teşviki için elzem olup aynı zamanda ekonomik kalkınmanın teşviki, iç talebin genişlemesi ve işletmelerin istikrara kavuşturulmasında da önemli bir rol oynuyor.

Tedbirler; denetim, standartların birbirine yaklaştırılması ve sorunsuz iç ve dış ticaret kaynak akışının kolaylaştırılması dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ticaret kuralları ve sistemlerinin uyumunu artıracak.

Devlet Konseyi, tedbirlerin ayrıca iç ve dış pazar kanallarının koordinasyonunu teşvik edeceğini, iç ve dış ticaretin entegre gelişimi için ortamı iyileştireceğini ve kilit alanlarda entegre kalkınmayı hızlandıracağını kaydetti.

Konsey, iç ve dış ticaretin entegre gelişimi için Çin'in mali ve finansal desteği de güçlendireceğini belirtti.