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Çin, iç talebi genişletmek için politikalar başlatacak

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Çin, iç talebi genişletecek, ayrıca iç talebi genişletme stratejisini de arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek. Tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ülke ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin iç talebi genişletecek, ayrıca iç talebi genişletme stratejisini de arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek.

Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin, tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ülke ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak.

Rapora göre Çin, tüketimi ortamını iyileştirmek amacıyla tüketimi teşvik etmek için bir yıllık bir program başlatacak.

Çin'in etkin yatırımı artıracağının belirtildiği rapora göre, bu yıl yatırımlar için merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan tahsis edilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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