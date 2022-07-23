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Çin'i kasırga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Cenk Özkömür - Güncel
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- Çin'i kasırga vurdu Çin'in Henan eyaletinde etkili olan kasırga paniğe neden oldu.

- Çin'i kasırga vurdu

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde etkili olan kasırga paniğe neden oldu.

Çin'in Henan eyaletindeki Shanggiu şehrinde etkili olan şiddetli yağışın ardından kasırga meydana geldi. Kentte rüzgarın hızının saniyede 27,1'e çıktığı bildirilirken, kasırga nedeniyle yollardaki araçlar savruldu, ağaçlar devrildi. Kasırganın şiddeti paniğe neden olurken, yetkililer herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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