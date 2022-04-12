Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı - Haberler

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Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı Çin'in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.

- Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

PEKİN - Çin'in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.

Çin'in Siçuan eyaletinde yer alan Anyue'yi fırtına vurdu. Kentte etkili olan en şiddetli rüzgarın hızı saatte yaklaşık 144 kilometreye ulaşırken, en az 10 bin kişi fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendi. Fırtına nedeniyle 20 kişi hafif şeklide yaralanırken, 16'sının tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

Çin'i fırtına vurdu: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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