Çin Hükümetinin Temsilcisi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Cenazesine Katıldı

TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin hükümetinin temsilcisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wan Gang, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine ve Japon hükümeti ile Abe'nin ailesi tarafından Salı günü Tokyo'da düzenlenen takdir törenine katıldı. Wan, Japon tarafına, eski Başbakan Abe'nin vefatının ardından ilk olarak Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sonrasındaysa Başbakan Li Keqiang'ın Başbakan Kişida Fumio'ya taziye mesajları gönderdiğini, Xi ve eşi Profesör Peng Liyuan'ın da Abe'nin eşi Akie Abe'ye taziye mesajı ilettiğini kaydetti. Wan, Abe'nin Japonya başbakanı olarak hizmeti süresince Çin-Japonya ilişkilerinin iyileşmesini ve geliştirilmesini ilerletmeye katkı sağladığını söyledi. Wan, kendisinin Çin hükümeti adına cenazeye katılmak ve Japon tarafına başsağlığı dilemek amacıyla Tokyo'da bulunduğunu belirtti. Wan ile görüşen Başbakan Kişida ve Abe'nin aile üyeleri, Çin hükümetine cenazeye katılmak üzere temsilci gönderdiğinden dolayı teşekkür etti. Wan, Çarşamba günü Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno ile yaptığı görüşmede iki ülkenin liderlerinin geçen sene yeni dönemin gerekliliklerini karşılayan bir Çin-Japonya ilişkisi kurma konusunda önemli bir fikir birliğine vardıklarını ifade etti. Wan, iki tarafın da bu konsensüsü rehber olarak kullanması ve Çin-Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünün anılmasını ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini güçlendirmek amacıyla bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi. Matsuno, Japonya'nın Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli fikir birliğini hayata geçirmek, böylece de yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler geliştirmek amacıyla Çin ile beraber çalışmaya istekli olduğunu belirtti.