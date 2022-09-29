Çin Hükümetinin Temsilcisi Abe İçin Düzenlenen Törene Katıldı
Güncel Haberler
TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin hükümetinin temsilcisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Wan Gang (solda), Japonya hükümeti ve Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'nin ailesinin ev sahipliğinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen takdir töreninde Abe'nin eşi Akie Abe ile...
TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin hükümetinin temsilcisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Wan Gang (solda), Japonya hükümeti ve Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'nin ailesinin ev sahipliğinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen takdir töreninde Abe'nin eşi Akie Abe ile el sıkışıyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel