Çin hükümeti, Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki deprem yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 200 milyon yuan fon tahsis etti. Acil Durum Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, fonun Gansu eyaletine 150 milyon yuan, Qinghai eyaletine ise 50 milyon yuan olarak dağıtılacağını duyurdu.

Çin Hükümeti, Deprem Yardımı İçin 200 Milyon Yuan Tahsis Etti

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti, depremden etkilenen Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere Salı günü 200 milyon yuan (yaklaşık 28,18 milyon ABD doları) tutarında fon tahsis etti.

Acil Durum Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, fonun 150 milyon yuan tutarındaki kısmının depremin meydana geldiği Gansu eyaletine destek vermek için kullanılacağını, 50 milyon yuanın ise komşu Qinghai eyaletine gönderileceğini duyurdu.