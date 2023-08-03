Çin Hükümeti, Beijing ve Hebei'ye Acil Yol Onarım Ödeneği Tahsis Etti

Çin hükümeti, tayfunun tetiklediği şiddetli yağış ve fırtınaların ardından başkent Beijing ile Hebei eyaletine 30 milyon yuan acil yol onarım ödeneği tahsis etti. Ulaştırma Bakanlığı, özel fonların kısa süre önce Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa çıkarıldığını bildirdi.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin hükümeti, tayfunun tetiklediği şiddetli yağış ve fırtınaların ardından başkent Beijing ile Hebei eyaletine 30 milyon yuan (yaklaşık 4,2 milyon ABD doları) acil yol onarım ödeneği tahsis etti.

Ulaştırma Bakanlığı, özel fonların kısa süre önce Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa çıkarıldığını bildirdi.

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, bu yılın beşinci tayfunu olan Doksuri'nin etkisiyle aralıksız şiddetli yağışlara maruz kaldı.

Çin geçtiğimiz günlerde sellere karşı 2. seviye acil durum müdahalesini etkinleştirerek, şiddetli yağış ve fırtınalar için en üst düzey uyarı olan kırmızı alarm vermişti.

Beijing'de, 140 yıl önce kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana son birkaç gün içinde en şiddetli yağışlar kaydedildi.

Beijing Meteoroloji Servisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Changping ilçesindeki Wangjiayuan rezervuarında Cumartesi günü saat 20.00 ile Çarşamba günü saat 07.00 arasındaki sağanak sırasında 744,8 milimetre yağış kaydedildiğini belirtti. Bu değer, başkentte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yağış miktarına işaret ediyor.¦