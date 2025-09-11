Çin, Huangyan Dao'da Ulusal Doğa Koruma Alanı Kuruyor
Çin, Huangyan Dao bölgesinde ulusal doğa koruma alanı kurma kararı aldı. Devlet Konseyi tarafından onaylanan bu proje, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao bölgesindeki resifler görülüyor, 26 Mart 2025.
Çin, Devlet Konseyi'nin onayıyla Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kuracak.
Çin merkezi hükümetinin resmi internet sitesinde çarşamba günü yapılan açıklamada, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurulması talebini Devlet Konseyi'nin onayladığı belirtildi. (Fotoğraf: Lang Bingbing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel