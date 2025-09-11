Haberler

Çin, Huangyan Dao'da Ulusal Doğa Koruma Alanı Kuruyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Huangyan Dao bölgesinde ulusal doğa koruma alanı kurma kararı aldı. Devlet Konseyi tarafından onaylanan bu proje, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao bölgesindeki resifler görülüyor, 26 Mart 2025.

Çin, Devlet Konseyi'nin onayıyla Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kuracak.

Çin merkezi hükümetinin resmi internet sitesinde çarşamba günü yapılan açıklamada, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurulması talebini Devlet Konseyi'nin onayladığı belirtildi. (Fotoğraf: Lang Bingbing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'ı kahreden haber

Sergen'i kahreden haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.