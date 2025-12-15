Haberler

Çin, Jimmy Lai'nin Suçlu Bulunmasının Ardından Hong Kong Yargısını Hedef Alan Karalamalara Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong'un yargı bağımsızlığına yönelik uluslararası eleştirileri reddederek, Jimmy Lai davasının tamamen Hong Kong'un iç meselesi olduğunu vurguladı. Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, yargı kararlarının Hukukun Üstünlüğü ilkesine uygun olarak alındığını belirtti.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bazı ülkelerin Çin'in Hong Kong bölgesinin yargı işlerine karşı alenen asılsız suçlamalarda bulunmasını esefle karşıladıklarını ve bu ithamlara şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nin Jimmy Lai hakkında verdiği karara ilişkin İngiltere'nin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hong Kong bölgesinde Çin karşıtı ayaklanmaları kışkırtmakla suçlanan ve kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu olan Jimmy Lai, dış güçlerle gizlice işbirliği yapmak ve halkı isyana teşvik edici materyaller yayımlamak üzere komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Guo, "Hong Kong'da hukukun üstünlüğü esas alınmaktadır. Merkezi hükümet, ulusal güvenliğin korunması ve ulusal güvenliği tehlikeye atan suçların kanunlara uygun olarak cezalandırılması konusunda Hong Kong'u kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

Hong Kong'daki yargı yetkililerinin görevlerini yerine getirdiklerini, hukukun üstünlüğünü savunduklarını ve ulusal güvenliği hukuka uygun şekilde koruduklarını belirten Guo, bunun haklı, meşru, yasal ve eleştirilemez olduğunu vurguladı.

Guo, "Söz konusu yargı davası Hong Kong'un iç meselesidir. Malum ülkeyi Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye, Hong Kong'daki yargı davalarıyla ilgili sorumsuz yorumlar yapmaktan ve Hong Kong'un yargı meselelerine ve Çin'in iç meselelerine herhangi bir şekilde karışmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.






