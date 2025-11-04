Çin, Hollanda'ya Yarı İletken Üreticisi Nexperia Üzerinde Müdahale Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Hollanda'ya yarı iletken üreticisi Nexperia şirketinin içişlerine müdahaleye son verme ve sorunlara yapıcı çözüm bulma çağrısında bulundu.

Sözcü, salı günkü basın toplantısında Çinli şirket Wingtech'in yurtdışı iştiraki Nexperia ile ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda'nın sorunu çözme yönünde somut adım atmamasının, küresel yarı iletken tedarik zinciri üzerindeki olumsuz etkileri kaçınılmaz olarak derinleştireceğini belirten sözcü, bunun ne Çin tarafının ne de küresel sektörün görmek istediği bir sonuç olduğunu ifade etti.

Sözcü, Hollanda tarafının Çin-Hollanda ve Çin-Avrupa ekonomik ve ticari ilişkilerini ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini sürdürmek üzere sorumlu davranış sergilemesini ve Çin ile aynı yönde çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Sözcü, işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürmek üzere çaba göstereceklerini vurguladı.