Çin, Hollanda'nın Yarı İletken Müdahalesini Sert Bir Dille Eleştirdi

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda'nın Nexperia'nın faaliyetlerine müdahalesini kınayarak, bunun piyasa ilkelerini ihlal ettiğini ve Çin-Hollanda ekonomik ilişkilerine zarar vereceğini belirtti.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çinli Wingtech şirketinin yurtdışı iştiraki olan yarı iletken imalatçısı Nexperia'nın faaliyetlerine müdahale eden Hollanda'yı sert dille eleştirerek Hollanda'nın piyasa ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.

He, perşembe günkü açıklamasında, "Çin, Hollanda'nın ulusal güvenlik kavramını aşırı şekilde genişletmesine ve şirketin içişlerine doğrudan müdahale etmesine güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" dedi.

Çin Yarı İletken Sektörü Birliği de Hollanda hükümetinin Nexperia'ya müdahalesine karşı çıkan bir bildiri yayımlamıştı.

Hollanda'nın hamlesinin sözleşme ruhuna aykırı olduğunu ve piyasa ilkelerini ihlal ettiğini kaydeden He, bu girişimin nihayetinde Hollanda'nın kendi iş ortamına zarar vereceğini ifade etti.

He, Hollanda'nın adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı yaratmak üzere bağımsızlık ve özerkliği el üstünde tutmasını, Çin-Hollanda ekonomik ilişkilerinin önemini ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarını göz önünde bulundurmasını, yanlış uygulamalarını düzeltmesini ve Çinli yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını etkili şekilde korumasını beklediklerini söyledi.

Sözcü, Çin'in şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. He, Çinli işletmelerin yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
