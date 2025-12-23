Haberler

Çin: Hollanda, Nexperia'ya İlişkin İdari Emrini Kaldırmalı

Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda hükümetinin Çinli şirket Wingtech'in yarı iletken üreticisi Nexperia'ya yönelik idari emrini derhal kaldırmasını talep etti. Çıkan anlaşmazlığın, Hollanda'nın müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Hollanda hükümetinin Çinli şirket Wingtech'in yurtdışı iştiraki olan yarı iletken üreticisi Nexperia'ya yönelik çıkardığı idari emri derhal kaldırması gerektiğini söyledi.

Sözcü pazartesi günü yaptığı açıklamada Nexperia meselesinin Hollanda hükümetinin şirket operasyonlarına uygunsuz şekilde idari müdahalesinden kaynaklandığını belirterek, idari emrin derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Sözcü, Hollanda hükümetinin ilgili şirketler arasındaki görüşmeler için uygun şartları yaratması ve küresel yarı iletken sanayi ile tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarının toparlanmasına yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Çin hükümetinin an itibarıyla sivil kullanıma yönelik uygun ihracatlar için muafiyet tanımaya yönelik somut önlemler aldığını kaydeden sözcü, yarı iletken tedarik zincirinin istikrar ve engelsiz akışına yönelik temel koşulların oluşturulduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
