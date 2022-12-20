Çin Hizmet Sektörünü Dışa Açmaya Yönelik Pilot Programları Daha Fazla Kente Yayıyor

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Salı günü altı Çin kentine daha, hizmet sektörünün dışa açılması için kapsamlı pilot programlar başlatma izni verdiğini söyledi.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Salı günü altı Çin kentine daha, hizmet sektörünün dışa açılması için kapsamlı pilot programlar başlatma izni verdiğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi'nin açıklamasına göre Shenyang, Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Guangzhou ve Chengdu'dan oluşan altı şehir, söz konusu pilot programları, program planlarının onaylandığı tarihten başlamak üzere üç yıl boyunca yürütebilecekler.

Konsey, bu şehirlerden hizmet sektöründe reform ve dışa açılmayı hızlandırmalarını, modern hizmetlerin gelişimine hız vermelerini ve uluslararası rekabet ve işbirliğinde yeni avantajlar oluşturmalarını istedi.

Çin, hizmet sektörünün dışa açılması için ilk pilot programı 2015 yılında başkent Beijing'de başlatmış ve ardından 2021 yılında Tianjin, Shanghai, Hainan ve Chongqing'i de bu listeye eklemişti.

Çin'de hizmet sektörü son yıllarda süratli bir büyüme gösteriyor. Sektörün katma değerinde 2012 yılından bu yana 1,49 kat artış yaşandı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'de hizmet ticareti 2022 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 büyümeyle 4,92 trilyon yuana (yaklaşık 704 milyar ABD doları) ulaştı.