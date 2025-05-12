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Çin, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkesi Destekliyor

Çin, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkesi Destekliyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkesi desteklediklerini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini temenni ettiklerini açıkladı. İki ülkenin karşılıklı iletişim ve müzakerelerle barış sürecini güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkesi desteklediklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Sözcü, iki ülkenin ateşkesle yakalanan ivmeyi güçlendirip uzatarak sorunları diyalog ve müzakere yoluyla doğru şekilde çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini belirtti.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında Hindistan ile Pakistan'ın 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaştıklarını, 12 Mayıs'ta ise yeniden görüşeceklerini duyurmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, iki tarafın da temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olan ateşkesin, bölgesel barış ve istikrara olanak sağladığını ve uluslararası toplumun ortak beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Hindistan ve Pakistan'ın birbirinden uzaklaştırılamayacak komşular ve aynı zamanda Çin'in de komşuları olduğunu vurgulayan Lin, iki ülke arasındaki gerginliğin başlamasından bu yana ilgili tüm taraflarla yakın iletişim halinde olduklarını ve iki ülkeyi sükuneti ve itidali koruyup gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya davet ettiklerini hatırlattı.

Lin, "Hindistan ve Pakistan'ın ateşkesle yakalanan ivmeyi güçlendirip uzatmasını, çatışmaların yeniden yaşanmasını önlemesini, sorunları diyalog ve müzakereler yoluyla doğru şekilde çözüme kavuşturmasını ve siyasi çözüm yoluna geri dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Sözcü, Hindistan ve Pakistan ile iletişimi sürdürmeye ve iki ülke arasında kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgesel barış ve istikrarın korunması konusunda yapıcı rol oynamaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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