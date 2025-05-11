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Çin, Hindistan ve Pakistan Arasında Sükunet Çağrısı Yaptı

Çin, Hindistan ve Pakistan Arasında Sükunet Çağrısı Yaptı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan ve Pakistan'ın gerilimi artırmaktan kaçınmasını ve sorunlarını diyalog yoluyla çözmesini istedi. Wang, iki ülkenin arasında kapsamlı bir ateşkeşin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan ve Pakistan'ın sükunet ve itidali korumalarını, farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmalarını ve gerilimi artırmaktan kaçınmalarını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, cumartesi günü Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefonda görüştü. Hindistan ile Pakistan arasında istişare yoluyla kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin sağlamasına yönelik destek ve temennilerini dile getiren Wang, iki ülkenin temel çıkarlarına uygun böyle bir ateşkesin, uluslararası toplumun da ortak arzusunu olduğunu belirtti.

Wang, Pahalgam bölgesindeki terör saldırısını kınayarak terörün tüm biçimlerine karşı olduklarını yineledi.

Doval ise Pahalgam bölgesindeki saldırının Hindistan tarafında ciddi kayıplara neden olduğunu belirterek, terörle mücadele önlemleri almaları gerektiğini dile getirdi.

Savaşı tercih etmediklerini ve savaşın iki tarafın da çıkarına olmadığını kaydeden Doval, hem Hindistan hem de Pakistan'ın ateşkese bağlı kalacağını ve bölgesel barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini istediklerini ifade etti.

Wang de Doval'ın savaşı tercih etmedikleri yönündeki sözlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Değişken ve karmaşık uluslararası konjonktürde Asya'da zor kazanılan barış ve istikrarın el üstünde tutulması gerektiğini vurgulayan Wang, Çin'le sınırı olan Hindistan ve Pakistan'ın birbirinden ayrılamayacak komşular olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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