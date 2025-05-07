AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Çin, Hindistan Menşeli Sipermetrin İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulayacak

Çin, Hindistan Menşeli Sipermetrin İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Hindistan'dan gelen sipermetrin ithalatına 5 yıl süreyle anti-damping vergisi getirdi. Damping uygulamalarının yerli sektöre zarar verdiği tespit edildi.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin, çarşamba gününden itibaren 5 yıl süreyle Hindistan menşeli sipermetrin ithalatına anti-damping vergisi uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda Hindistan'dan yapılan sipermetrin ithalatının damping içerdiği tespit edildi. Ayrıca söz konusu damping uygulamalarının, yerli sipermetrin sektörüne önemli ölçüde zarar verdiği ve bu uygulamalarla maddi zarar arasında bir nedensellik bağı bulunduğu da belirtildi.

Söz konusu anti-damping vergi oranları yüzde 48,4 ile yüzde 166,2 arasında değişecek.

Sipermetrin özellikle tarım sektöründe pamuk, meyve ağaçları, sebze, tütün, mısır ve çiçek yetiştiriciliğinde böcek ilacı üretiminde kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.