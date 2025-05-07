Çin, Hindistan Menşeli Sipermetrin İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin, çarşamba gününden itibaren 5 yıl süreyle Hindistan menşeli sipermetrin ithalatına anti-damping vergisi uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda Hindistan'dan yapılan sipermetrin ithalatının damping içerdiği tespit edildi. Ayrıca söz konusu damping uygulamalarının, yerli sipermetrin sektörüne önemli ölçüde zarar verdiği ve bu uygulamalarla maddi zarar arasında bir nedensellik bağı bulunduğu da belirtildi.

Söz konusu anti-damping vergi oranları yüzde 48,4 ile yüzde 166,2 arasında değişecek.

Sipermetrin özellikle tarım sektöründe pamuk, meyve ağaçları, sebze, tütün, mısır ve çiçek yetiştiriciliğinde böcek ilacı üretiminde kullanılıyor.