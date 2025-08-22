Çin, Hindistan'ın Taiwan Meselesindeki Tutumuna Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'daki bazı kişilerin Taiwan meselesinde Çin'in egemenliğini baltalamaya ve Çin- Hindistan ilişkilerinin gelişmesini engellemeye yönelik girişimlerinden büyük memnuniyetsizlik duyduklarını söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Taiwan konusundaki tutumuna ilişkin sözlerinin yanlış aktarıldığı yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Çin, bu duruma ilişkin ciddi endişelerini ifade etmekte ve bu duruma kesinlik karşı çıkmaktadır" diyen sözcü, söz konusu haberlerin Hindistan hükümeti kaynaklı olduğunu belirtti.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin dökümlerini yayımladıklarını hatırlatan Mao, Hindistan tarafından yapılan sözde "açıklık getirme" açıklamasının Çin için sürpriz olduğunu ve bu açıklamanın gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan sözcü, bu durumun Hindistan'ın da aralarında bulunduğu uluslararası toplumda kabul gören bir mutabakat olduğunu sözlerine ekledi.

Mao, "Hindistan'ın tek Çin ilkesine ciddi şekilde bağlı kalmasını, hassas konuları uygun şekilde ele almasını ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemesini bekliyoruz" dedi.