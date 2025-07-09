Çin, Her Yıl 12 Milyondan Fazla Yeni İstihdam Yaratıyor

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) başlangıcından bu yana her yıl 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yarattı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Haibing çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında nüfusu 1,4 milyarı aşan, gelişmekte olan bir ülkede bu rakamın nispeten yeterli istihdama işaret ettiğini söyledi.