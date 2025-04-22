Çin, Helyum Rezervlerinde Büyük İlerleme Sağladı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Çin son yıllarda helyum keşif çalışmalarında büyük ilerleme kaydetti.

Bakanlığa bağlı Çin Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun son verilerine göre, Çin'in yeni eklenen helyum jeolojik rezervleri 4,07 milyar metreküpe ulaştı.

Helyum, havacılık ve uzay, nükleer reaktörler, yarı iletkenler ve kuantum bilgisayarlar gibi alanlardaki birçok yüksek teknoloji endüstrisinde eşsiz bir kaynak.