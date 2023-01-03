Çin Havayolu Xiamen Air, Filosuna İlk Airbus Uçağını Ekledi

XİAMEN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de en büyük Boeing filosuna sahip olan Xiamen Air, ilk Airbus uçağı A321neo'yu teslim aldı ve havayolunun çift markalı filo işletmesi resmi olarak başlamış oldu.

XİAMEN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de en büyük Boeing filosuna sahip olan Xiamen Air, ilk Airbus uçağı A321neo'yu teslim aldı ve havayolunun çift markalı filo işletmesi resmi olarak başlamış oldu.

Gövdesinde özel olarak tasarlanmış "FIRST AIRBUS for XIAMENAIR" (Xiamen Air için ilk Airbus) logosunu taşıyan uçak, Pazar günü Xiamen Gaoqi Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçağın kabininde, sekizi birinci sınıf ve 200'ü ekonomi sınıfı olmak üzere toplam 208 koltuk bulunuyor.

Teslimatın ardından Xiamen Air, yeni uçağı 2023 baharında ticari yolcu hizmetine sunmadan önce tanıtım ve rota doğrulama için test uçuşları yapacak.

Xiamen Air, kurulduğu 1984'ten bu yana ağırlıklı olarak Boeing uçaklarıyla faaliyet gösteriyor. 2022'ye gelindiğinde, firmanın filosundaki 737 serisi, 787 serisi ve 757 serisine ait Boeing uçaklarının sayısı 164'e ulaştı.

Merkezi Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin bir kıyı kenti olan Xiamen'de bulunan Xiamen Air, 400'ün üzerinde yurtiçi ve uluslararası hava yolu hattında yolcu taşıyor.

Xiamen Air, filo gelişiminin istikrarını daha iyi sağlamak amacıyla Eylül 2022'de Airbus ile 40 adet A320 serisi uçak için ilk satın alma sözleşmesini imzaladı.