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Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show'da Akrobasi Gösterileri Düzenleniyor

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2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da başladı.

2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da başladı.

Üç gün sürecek etkinlikte çarpıcı akrobasi gösterileri sahnelenecek.

ANONS (İngilizce): CHEN YUSHAN, Xinhua muhabiri:

"2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, 2019 yılından bu yana her sene Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletine bağlı Nanchang şehrinde düzenleniyor. Etkinlikte Çin'in havacılık endüstrisindeki en son teknolojisi sergileniyor. Etkinlik takvimine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri burada çok sayıda uçak sergileyecek. Öte yandan Rusya ve Güney Afrika'dan gelen ekipler de nefes kesici akrobasi gösterileri sergileyecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang şehrinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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