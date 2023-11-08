Çin Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi Dubai Havacılık Fuarı'nda Gösteri Yapacak

URUMQİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı Bayi Akrobasi Ekibi, yedi adet J-10 performans uçağıyla yaptığı yurtdışı hava gösterisini sergilemek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek üzere Çarşamba günü yola çıktı.

URUMQİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı Bayi Akrobasi Ekibi, yedi adet J-10 performans uçağıyla yaptığı yurtdışı hava gösterisini sergilemek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek üzere Çarşamba günü yola çıktı.

Akrobasi ekibi, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Dubai Havacılık Fuarı'nda hava gösterisi yapmak üzere diğer uluslararası akrobasi ekipleriyle bir araya gelecek.

Ekip bu gösteriyle, Kasım 2017'deki ilk performansının ardından BAE'de ikinci kez performans sergileyecek. Ayrıca ekibin J-10C uçağına geçişinden bu yana Ortadoğu'ya ilk ziyareti gerçekleşmiş olacak.

Akrobasi ekibi, kuruluşundan bu yana geçen 60 yılı aşkın sürede 170'ten fazla ülke ve bölgeden heyetler için 700'ün üzerinde hava gösterisi gerçekleştirdi. Ekip ayrıca yurtdışında 8 kez uçuş gösterisi görevi üstlendi.