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Çin Hava Kargo Hacmi Tarihi Zirveye Ulaştı

Çin Hava Kargo Hacmi Tarihi Zirveye Ulaştı
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Çin'in hava kargo hacmi, bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında 7,3 milyon ton taşınarak 2019'a göre %19,3 artış gösterdi. Uluslararası taşımada ise %48,5'lik artışla 2,93 milyon ton kargo taşındı.

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in hava kargo hacmi, uluslararası hava taşımacılığındaki güçlü büyümeyle tarihi zirveye ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Shang Kejia, salı günü düzenlediği basın toplantısında, bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında ülkenin havacılık sektörünün yaklaşık 7,3 milyon ton kargo ve posta taşıdığını ve bunun 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3'lük bir artış anlamına geldiğini söyledi.

Shang, özellikle uluslararası rotalar üzerinden 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 48,5 gibi önemli bir artışla yaklaşık 2,93 milyon ton kargo ve posta taşındığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, 498'i uluslararası uçuş olmak üzere günlük ortalama kargo uçuşu 752'ye ulaştı. Böylece yıllık bazda günlük ortalama kargo uçuşlarında yüzde 70,9 ve uluslararası uçuşlarda ise yüzde 100,4'lük bir büyüme gerçekleşmiş oldu.

Shang, Çin'in endüstriyel dönüşümü, Kuşak ve Yol İşbirliği'nin derinleşmesi ve sınır ötesi e-ticaretin hızla gelişmesinin hava kargolarındaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Shang, ileriye dönük olarak Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin hava trafik haklarının tahsisini geliştirmeye, rota ve uçuş yönetimi politikalarını iyileştirmeye ve hava lojistiğinde maliyet azaltma ve verimlilik iyileştirmelerini ilerletmeye odaklanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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