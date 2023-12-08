Çin, Hava Kalitesini İyileştirmek İçin Eylem Planı Yayımladı

Çin Devlet Konseyi, ülkenin yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etme çabaları kapsamında hava kalitesini iyileştirmeye yönelik bir eylem planı yayımladı. Plan, yeşil endüstri geçişlerini teşvik etmek, temiz enerji karışımı oluşturmak ve düşük karbonlu bir ulaşım sistemi geliştirmek gibi önlemleri içeriyor.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, ülkenin yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etme çabaları kapsamında hava kalitesini iyileştirmeye yönelik bir eylem planı yayımladı.

Perşembe günü yayımlanan plan, 2025 yılına kadar daha mavi bir gökyüzü elde etmek için yeşil endüstri geçişlerini teşvik etmek, daha temiz bir enerji karışımı oluşturmak ve düşük karbonlu bir ulaşım sistemi geliştirmek gibi bir dizi önlem içeriyor.

Planın hedefleri arasında 2025 yılına kadar il düzeyinde ve üzerindeki şehirlerde PM2.5 yoğunluğunu 2020 seviyesine kıyasla yüzde 10 azaltmak; her yıl yoğun hava kirliliği olan günlerin oranını yüzde 1 veya daha aza indirmek; ve azot oksit ile uçucu organik bileşik emisyonlarını yüzde 10'un üzerinde azaltmak bulunuyor.

Planda, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ve çevresinin yanı sıra Yangtze Nehri Deltası bölgesi ve Fenwei Ovası kilit öneme sahip alanlar olarak listeleniyor.

Plana göre, Çin yeni çelik üretim kapasitelerini yasaklayacak, kilit endüstrilerdeki eski kapasitelerin kaldırılmasını hızlandıracak ve yeşil endüstrileri teşvik edecek.

Eylem planına göre, fosil olmayan enerjinin 2025 yılına kadar ülkenin toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sini oluşturmasını sağlamak amacıyla yeni ve temiz enerji geliştirmek için daha fazla çaba gösterilecek. Bu kapsamda doğal gaz üretimi ve arzı da artırılacak.

Öte yandan yeni enerjili araçlar, kilit öneme sahip bölgelerdeki yeni veya güncellenmiş otobüslerin, taksilerin ve diğer kentsel toplu taşıma araçlarının en az yüzde 80'ini oluşturacak.

Plana göre ayrıca denetim ve yasaların uygulanmasının güçlendirilmesi, yasaların iyileştirilmesi, çevre politikalarının ve ekonomi politikalarının geliştirilmesi ve atmosferik çevre yönetimi ile çölleşmenin önlenmesi ve kontrolü konularında uluslararası işbirliğinin genişletilmesi için çaba gösterilecek.