Çin Hava Gösterisi, Çin'in Liman Kenti Zhuhai'de Başladı

GUANGZHOU, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Hava Gösterisi diye de bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı liman kenti Zhuhai'de başladı.

Bir J-20 hayalet savaş uçağı, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai'de düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi için gerçekleştirdiği talim uçuşunun ardından yere iniyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yu Hongchun/Xinhua)

GUANGZHOU, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Hava Gösterisi diye de bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı liman kenti Zhuhai'de başladı.

Fuara yerinde ya da çevrimiçi olarak 43 ülke ve bölgeden 740'tan fazla yurtiçi ve yurtdışı işletme katıldı. Pazar gününe kadar sürecek olan bu seneki hava gösterisi, yaklaşık 100.000 metrekarelik kapalı sergi alanına sahip ve açık havada sergilenecek uçak sayısı 110'u aşıyor.

Açılış töreninde, AG600M amfibi yangın söndürme uçağı, YU-20 tanker uçağı, J-20 hayalet savaş jetleri ve Çin'in ilk yerli büyük jet uçağı C919'un da aralarında bulunduğu çok sayıda yerli üretim hava aracı sergilendi.

Ülkenin acil kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu tarafından bağımsız olarak geliştirilen AG600M uçağı, havadan yangın söndürme işlevini halka gösterdi.

1996'da başlayan Çin Hava Gösterisi o zamandan beri yurtiçi ve yurtdışından gelişmiş havacılık ve uzay teknolojilerini ve ekipmanlarını sergilemek için önemli bir etkinlik haline geldi. Etkinlik havacılık ve uzay teknolojileri ile ekipmanlarında ticari işbirliğini teşvik eden uluslararası bir platform da oldu.