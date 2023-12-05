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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kış Aylarında İnfluenza Aşısı Önerisi

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kış aylarında solunum yolu hastalıklarında görülen artış karşısında influenza aşısını tavsiye eden bir sağlık uyarısı yayımladı. Uyarıda, influenza virüslerine karşı önleyici mücadele yürütmek ve influenza kaynaklı ciddi enfeksiyon ve ölüm riskini azaltmak için influenza aşısının uygun maliyetli ve etkili bir yaklaşım olduğu vurgulanıyor.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kış aylarında solunum yolu hastalıklarında görülen artış karşısında influenza aşısını tavsiye eden bir sağlık uyarısı yayımladı.

Uyarıda, influenza virüslerine karşı önleyici mücadele yürütmek ve influenza kaynaklı ciddi enfeksiyon ve ölüm riskini azaltmak için influenza aşısının uygun maliyetli ve etkili bir yaklaşım olduğu vurgulanıyor.

Aşının, influenza kaynaklı sağlık sorunlarının sağlık kurumları üzerinde yarattığı yükü önemli ölçüde hafifletileceği belirtiliyor.

Kamuoyunda aşı için en uygun zamanlama konusundaki endişelere yanıt veren uyarı, influenza aşısı için en ideal dönem influenza sezonunun zirve yapmasından önceki dönem olsa da, bireylerin tüm sezon boyunca herhangi bir zamanda aşı yaptırmanın faydasını göreceğini belirtiyor.

İnfluenza virüsünün neden olduğu son derece bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olan influenza, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Uyarıya göre küçük çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler gibi belirli nüfus grupları, ciddi influenza enfeksiyonu semptomları geliştirme konusunda daha yüksek riskle karşı karşıya.

Uyarıya göre özellikle okullar, çocuk bakım tesisleri ve huzurevleri gibi yoğun nüfuslu ortamlar influenza salgınlarına açık olma riski taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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