Çin, Hamburg Limanı'nın En Büyük Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Hizmet Ticareti Sergi Alanı'nda Hamburg Limanı standını ziyaret eden insanlar, 8 Kasım 2021. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin, 2,46 milyon TEU'luk konteyner yüküyle limanın bir numaralı ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

BERLİN, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin 2022'de Almanya'nın dünya çapındaki en büyük limanı olan Hamburg Limanı'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti ve deniz yoluyla taşınan konteyner hacminde sadece hafif bir düşüş kaydetti.

Hamburg Limanı Pazarlama (HHM) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2,46 milyon TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner yüküyle Çin'in "açık ara farkla" limanın bir numaralı ticari ortağı olduğunu bildirdi.

HHM'ye göre, Çin'den ithal edilen ve Hamburg limanında işlemden geçen en önemli ürün grupları arasında makine, kimyasallar ve metaller yer aldı. Ahşap ürünler, gıda ve taşıtlar ise Çin'e sıklıkla sevk edilen mallar arasında bulunuyor.

Almanya'nın Hamburg kentinin liman bölgesi görülüyor, 23 Şubat 2018. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)

Çin, yedi yıldır üst üste Almanya'nın en önemli ticari ortağı konumunda. Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre 2022 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artarak 297,9 milyar euroya (318,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Almanya'nın önem teşkil eden otomotiv endüstrisi de bir istisna değil. Geçtiğimiz yıl ülkenin en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, Çin'e 3,2 milyona yakın araç teslim etti. Bu rakam ülkenin ikinci en büyük ortak pazarı olan ABD'nin neredeyse dört katına işaret ediyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) uzmanı Juergen Matthes bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Çin ekonomisi ondan tamamen ayrılamayacak kadar büyük. Kimse bunu istemez ve bu mantıklı da olmaz" ifadelerini kullanmıştı.