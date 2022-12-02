Çin Halkı Jiang Zemin İçin Yas Tutuyor

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin halkı, Çarşamba günü Shanghai'da 96 yaşında hayata veda eden eski liderleri Jiang Zemin'in vefat haberini duyduklarında üzüntüye boğuldu.

Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda ulusal bayrak Perşembe sabahı erken saatlerde yarıya indirildi.

Özel olarak saygılarını sunmak için meydana gelen Beijing sakini Ren Yuhe, "Yoldaş Jiang Zemin görevdeyken, Çin'in reform, dışa açılma ve sosyalist modernleşme hamlesi büyük bir ivmeyle ortaya çıktı" dedi.

Merkez parti ve devlet kurumları ile halk örgütleri çalışanları, tüm partiye, orduya ve tüm etnik grupların bulunduğu Çin halkına yönelik duyuruyu televizyon, radyo ve internet aracılığıyla dinledi veya izledi.

1980'lerin sonu ve 1990'ların başında, parti ve ülkenin geleceği için kritik olan tarihi dönüm noktasında, Jiang'ın, merkezi kolektif liderliği, Çin'in reform süreci ve dışa açılmasının yanı sıra sosyalist modernleşmede yeni bir çığır açmasına öncülük ettiği konusunda ortak bir görüş bulunuyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Yangzhou kentindeki Jiang'ın eski ikametgahının girişine de çiçek buketleri dizildi.

Kent sakini Li Hua, "Yoldaş Jiang Zemin Yangzhou halkının gururuydu. O her zaman kalbimizde yaşayacak" dedi.

Jiang, ülkenin kuzeydoğusundaki Changchun kentinde bulunan First Automotive Works'te (FAW) dinamik mekanik bölümü başkan yardımcısı, dinamik mekanik baş mühendis yardımcısı ve enerji fabrikasında müdür olarak görev yapmıştı.

Jiang'ın FAW'dan iş arkadaşı olan Mao Lyuping, "Onun çalışkanlığından ve öğrenmeye olan hevesinden her zaman ders alabiliriz" dedi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinden olan bölge sakini Wang Yumei, Jiang'ın insanlar için duyduğu endişeyi, birinci elden yaşadığı anısıyla anlattı. Çin'in 1998 yazında Yangtze, Nenjiang ve Songhua nehirlerindeki büyük sel felaketiyle sarsıldığını hatırlatan Wang, "Sel, evimi yıktı. Selden mustarip olduğumuz en zor anda yoldaş Jiang Zemin bizi ziyarete geldi. Benimle el sıkıştı. Onu bütün kalbimizle özlüyoruz" dedi.

Hainan Normal Üniversitesi'nde Çin Özellikli Serbest Ticaret Limanı Araştırma Merkezi Müdürü Liu Feng, Jiang'ın Hainan'ı özel bir ekonomik bölge haline getirmek için büyük destek verdiğini söyledi. Liu, "Çin özelliklerine sahip sosyalist yolda ilerleyecek ve onun beklentilerini yerine getireceğiz" dedi.

Jiang'ın mezun olduğu Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden (SJTU) öğrenci ve çalışanlar, Elektronik Bilgi ve Elektrik Mühendisliği Fakültesi önüne buketler bırakmak için geldiler ve üzüntülerini ifade etmek için sessizce saygı duruşunda bulundular.

SJTU'da doktora öğrencisi olan Zhang Ziwen, "Üniversite yıllarında Marksist bir dünya görüşü geliştirdi, yaşam tarzını seçti, ayrıca yaşamı boyunca ulusal kurtuluş ve halkın refahı için çalışma konusundaki ideal ve inancını belirledi" dedi. Zhang, "Yoldaş Xi Jinping merkezde olacak şekilde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi etrafında daha büyük bir azim ve gaye ile toplanmalı ve ulusal anlamda yeniden canlanmayı bütün cephelerde ilerletmek için birlik içinde çalışmalıyız" diye konuştu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde (Makao SAR), ulusal ve bölgesel bayraklar önde gelen devlet binaları, yasama ve yargı kurumları ile merkezi yetkililerin ofislerinde yarıya indirildi.

HKSAR'daki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu ofis binasında Perşembe günü bir yas salonu oluşturuldu. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Tung Chee-hwa, akrabalarını çelenk koymaları için görevlendirdi. CPPCC Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, HKSAR İdari Amiri John Lee ve HKSAR'ın bir önceki idari amiri Carrie Lam saygılarını sunmaya geldi.

Binlerce Hong Kong sakini de çiçek bırakmak ve saygılarını sunmak için ofis binasının dışında toplandı.

Makao'da, CPPCC Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Ho Hau Wah, Makao SAR İdari Amiri Ho Iat Seng ve Makao SAR'ın eski İdari Amiri Chui Sai On, Makao SAR'daki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu'nda kurulan yas salonunda saygılarını sundu. 1200'den fazla insan Perşembe günü saygılarını sunmak için buraya geldi.

Taiwan'da her kesimden insan da Jiang için yas tuttu. Çin Kuomintang Partisi Başkanı Eric Chu ve ana karadaki Taiwanlı hemşehriler de Jiang'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.